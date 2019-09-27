نجامينا 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واسقتل نحو 30 شخصًا في انهيار أرضي بمنجم ذهب في شمال غرب تشاد.وأفاد وزير الدفاع التشادي محمد سالا في تصريح له اليوم، أن المنجم الذي يقع قرب الحدود الليبية انهار وتسبب بمقتل نحو 30 شخصًا ، مضيفًا ربما لا يزال هناك ضحايا آخرون تحت الأنقاض.وتنتشر في شمال تشاد على حدود مع ليبيا مناجم الذّهب،التي توفّر مواطن شغل للآلاف من السكان، والوافدين على المنطقة، وهذه المناجم يستغلها المهاجرون القادمون من جنوب الصحراء، كمحطة للعبور نحو ليبيا، باعتبارها بوابة الوصول إلى أوروبا، عبر البحر الأبيض المتوسّط.// انتهى //02:56ت م0318