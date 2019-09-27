الأمم المتحدة 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واسقالت رئيسة ديوان الأمين العام، ماريا لويزا ريبيرو فيوتي، في اجتماع مجلس الأمن، اليوم الخميس، حول السلام والأمن في أفريقيا، إن بعثات الأمم المتحدة للسلام تلعب دورا محوريا في السلام والأمن في أفريقيا.وفي الاجتماع الذي دعت إليه روسيا التي تترأس مجلس الأمن للشهر الحالي، أعلنت فيوتي أن "أكثر من 80،000 من قوات حفظ السلام يشاركون حاليا في سبع عمليات لحفظ السلام في أفريقيا".وأضافت السيدة ماريا لويزا ريبيرو فيوتي "في الواقع، فإن جميع بعثاتنا الهامة، من حيث الأفراد والميزانية، منتشرة في القارة الأفريقية".وتعد مساهمات الدول الأفريقية ضرورية لعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة - "ليس فقط في أفريقيا ولكن خارجها"، بحسب رئيسة الديوان، التي شددت على التعاون المباشر بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في البعثات، قائلة إن "أفريقيا هي الآن أكبر منطقة مساهمة بقوات في بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام".وأضافت أن الأمم المتحدة تدعم العمليات التي يقودها الاتحاد الأفريقي سواء في الصومال ومالي ومنطقة الساحل.// انتهى //05:41ت م0321