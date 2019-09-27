عام / الصحف السعودية
الجمعة 1441/1/28 هـ الموافق 2019/09/27 م واس
الرياض 28 محرم 1441 هـ الموافق 27 سبتمبر 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
العساف: المملكة لن تتوانى عن الدفاع عن مقدساتها وسيادتها
الجبير يرأس وفد المملكة في الاجتماع الوزاري للمجموعة المصغرة حول ?سورية
الأمين العام للأمم المتحدة يستقبل وزير الخارجية
وزير الخارجية يلتقي رئيس الوزراء السوداني
القصبي يصدر قراراً بإنشاء المركز البلدي للتحول الرقمي
المملكة تسلم الأمم المتحدة مبلغ 500 مليون دولار أميركي دعماً لليمن
المملكة: نؤمن بأهمية عمل الأمم المتحدة القائم على أساس التعددية
بدءاً من الغد.. دخول مواطني 49 دولة إلى المملكة عبر التأشيرة السياحية
سفارة المملكة لدى تركيا: لم يتم تسجيل أي إصابات إثر زلزال إسطنبول
التحالف الإسلامي العسكري ينظم ندوة عن أهمية محاربة تمويل الإرهاب
الحضرمي يبحث مع المبعوث الأممي لليمن فرص السلام في اليمن
تخريج دورة تخصص دوريات أمن وحراسة المنشآت والبحث والتفتيش
الرئيس الفلسطيني يدين الاعتداء على منشآت أرامكو
التحالف الإسلامي العسكري ينظم ندوة عن أهمية محاربة تمويل الإرهاب
وكالة الطاقة الذرية: إيران تطور قدراتها لتخصيب اليورانيوم
حادثتا تحطم "بوينج 737 ماكس" تكشف عن افتراضات خاطئة في تصميمها
واشنطن تحظر دخول المسؤولين في النظام الإيراني وعائلاتهم للولايات المتحدة
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