الرياض 28 محرم 1441 هـ الموافق 27 سبتمبر 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:العساف: المملكة لن تتوانى عن الدفاع عن مقدساتها وسيادتهاالجبير يرأس وفد المملكة في الاجتماع الوزاري للمجموعة المصغرة حول ?سوريةالأمين العام للأمم المتحدة يستقبل وزير الخارجيةوزير الخارجية يلتقي رئيس الوزراء السودانيالقصبي يصدر قراراً بإنشاء المركز البلدي للتحول الرقميالمملكة تسلم الأمم المتحدة مبلغ 500 مليون دولار أميركي دعماً لليمنالمملكة: نؤمن بأهمية عمل الأمم المتحدة القائم على أساس التعدديةبدءاً من الغد.. دخول مواطني 49 دولة إلى المملكة عبر التأشيرة السياحيةسفارة المملكة لدى تركيا: لم يتم تسجيل أي إصابات إثر زلزال إسطنبولالتحالف الإسلامي العسكري ينظم ندوة عن أهمية محاربة تمويل الإرهابالحضرمي يبحث مع المبعوث الأممي لليمن فرص السلام في اليمنتخريج دورة تخصص دوريات أمن وحراسة المنشآت والبحث والتفتيشالرئيس الفلسطيني يدين الاعتداء على منشآت أرامكوالتحالف الإسلامي العسكري ينظم ندوة عن أهمية محاربة تمويل الإرهابوكالة الطاقة الذرية: إيران تطور قدراتها لتخصيب اليورانيومحادثتا تحطم "بوينج 737 ماكس" تكشف عن افتراضات خاطئة في تصميمهاواشنطن تحظر دخول المسؤولين في النظام الإيراني وعائلاتهم للولايات المتحدة// يتبع //06:02ت م0003