وأوضحت صحيفة "عكاظ" في افتتاحيتها التي كانت بعنوان ( «الملالي» في عزلة تامة): وقع نظام «الملالي» بسياساته المتطرفة وسلوكياته الإرهابية المشينة في عزلة دولية تامة بعد إضاعة جميع الفرص التي أتيحت أمامه لإيجاد مخرج من الأزمات المتلاحقة التي أوقع نفسه فيها، كنتيجة واقعية أمام الكم الهائل من الحماقات التي ارتكبها النظام الإيراني، بداية بمشروعه التوسعي، ومحاولته التدخل في شؤون دول المنطقة، ونشر الإرهاب والتطرف والفتن الطائفية كجزء من أيديولوجية النظام، ومروراً بمخالفة القوانين الدولية، ونكث العهود والمواثيق، وعدم الالتزام بالاتفاق النووي الذي أفقده في نهاية المطاف التقارب مع دول مجموعة (5+1) في هذا الملف، بعد أن واصل النظام الإيراني سياسة التأزيم والتصعيد مع واشنطن، ودخل في مواجهة غير متكافئة مع المجتمع الدولي أفقدته أي فرصة متبقية للتعاطف معه، وأثبت عبر الحماقة التي ارتكبها أخيراً بالاعتداء على منشآت أرامكو النفطية التي تعد اعتداء ليس فقط على السعودية وإنما تعد تهديداً مباشراً لأمن الاقتصاد العالمي، مثبتا مرارا وتكرارا أنه فاقد للأهلية السياسية برفض هذا النظام أن يكون دولة مدنية ضمن المنظومة الدولية، بل تمسك بأن يكون نظاماً إرهابياً يستحيل التعامل معه إلا بمبدأ القوة.// يتبع //06:03ت م0005