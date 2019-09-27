الباحة 28 محرم 1441 هـ الموافق 27 سبتمبر 2019 م واساحتفل أهالي محافظة المخواة أمس, بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة، بحضور محافظ المخواة نايف بن محمد الهزاني, ووكيل أمين منطقة الباحة للشراكات والمسؤولية الاجتماعية المهندس منصور الباهوت, ورؤساء المراكز والدوائر الحكومية ومشايخ وأهالي المحافظة, وذلك بقاعة الاحتفالات بالمحافظة.وتضمنت الاحتفالية مسيرة اليوم الوطني التي ضمت عددًا من الآليات بمشاركة المحافظة والدوائر الحكومية والأمنية والخدمية، حيث جابت شوارع المحافظة وطرقاتها الرئيسة متوشحة بأعلام وصور قادة الوطن.وأوضح محافظ المخواة خلال الاحتفال أن ما قام به مؤسس هذا الكيان الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه - من جهود عظيمة نتج عنها توحيد شتات هذه البلاد وإرساء دعائم الأمن والأمان والتنمية، منوهاً بما يحظى به وطننا من تطور في كل المجالات بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.بعد ذلك شاهد الحضور أوبريت بعنوان "همة وطن ", وبمشاركة فرقة تهامة الشعبية.إثر ذلك توالت فقرات الحفل من الكلمات الخطابية والقصائد الشعرية الوطنية التي نالت استحسان الجميع، كما قُدمت عدد من الفقرات والعروض التاريخيه والترفيهية.واختتم الحفل بتكريم أبناء الشهداء في الحد الجنوبي, كما شاهد الحضور في الختام عرضاً رياضياً.//انتهى//08:32ت م0008