إسلام آباد 28 محرم 1441 هـ الموافق 27 سبتمبر 2019 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم أنباء إصابة أكثر من تسعين شخصًا بجروح جراء الهزة الارتدادية التي ضربت باكستان أمس، وذلك بعد يومين من الزلزال المدمر الذي خلف 40 قتيلًا ومئات الجرحى.واهتمت بلقاءات رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان ووزير الخارجية شاه محمود قريشي بمختلف المسؤولين على هامش الاجتماع السنوي للجمعية الوطنية للأمم المتحدة وإبرازهما القضية الكشميرية.وأشارت إلى تأكيد باكستان الاهتمام بعلاقاتها مع دول مجلس التعاون الخليج العربي ورغبتها في تطويرها في مجالات الاقتصاد والتجارة.وأخبرت عن تكثيف مكتب الاحتساب الوطني الباكستاني حملة مكافحة الفساد المالي والإداري لتطهير البلاد من الفساد.وعرجت إلى ارتفاع حصيلة المصابين بعدوى حمى الضنك في باكستان، والجهود التي تبذلها سلطات الصحة لمكافحة انتشار هذا المرض.أفغانيًا، أخبرت عن نشر أفغانستان أكثر من 100 ألف جندي وشرطي لحراسة مراكز الاقتراع في انتخابات الرئاسة الأفغانية المقرر لها يوم 28 سبتمبر الجاري.وتحدثت عن الجهود التي تبذلها باكستان والصين وروسيا لدعم عملية السلام الأفغانية لضمان الأمن الدائم بالمنطقة.وتطرقت إلى دعوة الأمم المتحدة لباكستان والهند إلى ضبط النفس وتجنب الدخول في أي صدام مسلح وحل الخلافات عبر الحوار.// انتهى //08:44ت م0009