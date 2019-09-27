نيويورك 28 محرم 1441 هـ الموافق 27 سبتمبر 2019 م واسالتقى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي في نيويورك الليلة الماضية وزير الخارجية الأرجنتيني جورج ماسيلو فاوري، وذلك على هامش أعمال اجتماعات الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.وجرى خلال اللقاء بحث سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين واستعراض آخر المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي ومناقشة عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك.// انتهى //09:15ت م0011