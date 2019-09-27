الخرطوم 28 محرم 1441 هـ الموافق 27 سبتمبر 2019 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على توجيه المجلس السيادي في السودان بإغلاق الحدود فورًا، مع دولتي ليبيا وإفريقيا الوسطى تفاديا للمخاطر الأمنية والاقتصادية.وأبرزت تأكيد رئيس دولة فلسطين محمود عباس أن الاحتلال لا يحقق السلام لأحد، مشدًا على حق الفلسطينيين في الدفاع عن حقوقهم بالوسائل المتاحة.وأشارت إلى منع ميليشيات الحوثي الانقلابية دخول قافلة مساعدات إنسانية لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إلى مدينة الدريهمي جنوب الحديدة.ونقلت عن نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائري الفريق أحمد قايد صالح قوله إن القيادة العليا للجيش ستتخذ في القريب العاجل الإجراءات اللازمة كافة لتمكين الجزائريين من ممارسة حقهم الانتخابي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.وتحدثت عن إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الانتهاك الجديد للاتفاق النووي الموقّع عام 2015 بأن إيران أطلقت عملية تخصيب اليورانيوم في أجهزة طرد مركزي متطورة تم تركيبها مؤخرًا.// انتهى //09:49ت م0013