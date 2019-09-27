القاهرة 28 محرم 1441 هـ الموافق 27 سبتمبر 2019 م واسركزت الصحف المصرية الصادرة اليوم على اللقاءات التي عقدها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع نخبة من الشخصيات المؤثرة في المجتمع الأمريكي تضم مسؤولين وعسكريين سابقين وقيادات مراكز الأبحاث ودوائر الفكر بالولايات المتحدة الأمريكية.وأبرزت في الإطار ذاته، تأكيد الرئيس السيسي أن أحد أهم ملامح العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية هو محاربة الإرهاب، لافتًا الانتباه إلى النجاحات التي حققتها مصر في مواجهة الإرهاب على المستويات العسكرية والتنموية والفكرية.وتناقلت صحف الجمعة، تأكيد وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري الفريق أول محمد زكي، أن رجال القوات المسلحة لديهم وعي كامل بكل المخاطر والتحديات التي يواجها الوطن.ونشرت دعوة مصر إثيوبيا للانخراط خلال الاجتماع المزمع عقده مطلع الأسبوع المقبل في الخرطوم للجنة الفنية المعنية بملف سد النهضة، في مفاوضات فنية جادة تتناول الطرح المصري لقواعد ملء وتشغيل السد وأية أفكار وأطروحات أخرى قد تسهم في تقريب وجهات النظر وتساعد على التوصل لاتفاق عادل ومنصف ويراعي مصالح الدول الثلاث.وعرجت على تأكيد قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، انفتاحه على الحوار والعملية السياسية للمرة الأولى منذ بدء الجيش الوطني عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس، وتشديده على ضرورة الحوار الوطني الشامل الذي يحافظ على الوحدة الوطنية.وأنبأت عن تأكيد رئيس دولة فلسطين محمود عباس أنه سينهي العمل بكل الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل في حال أقدم رئيس وزراء الاحتلال على ضم جزء من الضفة الغربية.وسلطت صحف القاهرة الضوء على إعلان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية إسماعيل هنية، موافقة الحركة على ورقة الفصائل الفلسطينية للمصالحة دون شروط.// انتهى //10:03ت م0014