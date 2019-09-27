نيويورك 28 محرم 1441 هـ الموافق 27 سبتمبر 2019 م واسجدد وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي الدعوة للمجتمع الدولي والمنظمات الدولية المختلفة إلى تقديم الدعم لبلاده للتخفيف من آثار الحرب التي تسببت فيها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.وشدد المسؤول اليمني خلال مشاركته في الفعالية التي نظمها الوفد الدائم لألمانيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في نيويورك على استئناف العملية التنموية في بلاده.واستعرض الوزير الحضرمي، جهود حكومة بلاده المستمرة للتخفيف من الآثار الكارثية للحرب المدمرة التي تسببت فيها الإرهابيون الحوثيون.كما دعا الحضرمي إلى ضرورة التثبت من المعلومات التي يتم تداولها عن اليمن في مختلف الوسائل الإعلامية العالمية التي لا تعكس الصورة الكاملة أو الحقيقة عن اليمن واليمنيين، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.وجرى خلال الفعالية التي حضرها رئيس البرنامج الإنمائي اخيم شتاينر، ومدير مكتب الأمم المتحدة في اليمن ليز جراندي، ونائب المندوب الدائم الألماني يورجن شولز، وعدد من السفراء والدبلوماسيين والمهتمين بالشأن اليمني، تدشين التقرير الثاني عن الآثار الاقتصادية للحرب الذي أعده مجموعة من الباحثين في جامعة دنفر بالتنسيق مع البرنامج الإنمائي.// انتهى //10:10ت م0015