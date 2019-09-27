نيويورك 28 محرم 1441 هـ الموافق 27 سبتمبر 2019 م واسالتقى وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان النائب الأول لرئيس جنوب السودان تعبان دينق غاي بحضور وزيرة خارجية جنوب السودان أوت دينق أشويل، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الـ 74 من الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.وبحث الجانبان خلال اللقاء، العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجنوب السودان وسبل تعزيز أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة، وتبادلا وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع بالمنطقة، كما بحثا عددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //10:20ت م0018