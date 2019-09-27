القاهرة 28 محرم 1441 هـ الموافق 27 سبتمبر 2019 م واستعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية الملتقى العربي الثالث "مكافحة الفساد: أولوية تنموية في المنطقة العربية" بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التونسية، يوم الاثنين المقبل، بمشاركة ممثلي ست دول عربية.ويناقش المؤتمر على مدى يومين عدة موضوعات منها الفساد وأبعاده التنموية، والأثار السلبية للفساد على قضايا التنمية، وتأثير الفساد على الدول النامية اقتصاديًا واجتماعيًا، والحوكمة الرشيدة كآلية للوقاية من الفساد لتحقيق التنمية.// انتهى //11:29ت م0020