طرابلس 28 محرم 1441 هـ الموافق 27 سبتمبر 2019 م واسعقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج اجتماعًا في مقر البعثة الليبية بنيويورك مع أعضاء الجمعية الأمريكية الليبية للأعمال التي تضم ممثلي الشركات الأمريكية العاملةفي ليبيا؛ لبحث سبل تفعيل علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين الشركات والمؤسسات الاقتصادية الليبية والأمريكية.وألقى السراج، كلمة في الاجتماع أعطى خلالها لمحة عن تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث قال إنه «مهما كانت التحديات بسبب العدوان الأخير فنحن نحارب وأعيننا على المستقبل، ولقد خططنا لمرحلة البناء والتعمير، وأطلقنا برنامج للإصلاح الاقتصادي لمعالجة التشوهات في الوضعين النقدي والاقتصادي، لتكن هذه الإصلاحات قاعدة للتنمية والاستثمار ».وتابع «أننا نرتبط مع الولايات المتحدة بتحالف استراتيجي لمحاربة الإرهاب، تأكدت فعاليته بتحرير مدينة سرت من تنظيم الدولة الإرهابي داعش»، مضيفا أن «ما نسعى إلى تحقيقه هو أن يتسع هذا التحالف ليشمل شراكة اقتصادية، تفتح آفاقًا إيجابية جديدة ولعل هذا الاجتماع يكون مدخلًا لتحقيق ذلك ".// انتهى //11:40ت م0022