وادي الدواسر 28 محرم 1441 هـ الموافق 27 سبتمبر 2019 م واسكرمت إدارة التعليم في محافظة وادي الدواسر، القائد الكشفي مبارك بن عوض الدوسري، بمناسبة منحه قلادة الكشاف العربي، وذلك في الحفل الذي أقامته الإدارة أمس بقصر الثقافة بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة ، بحضور محافظ وادي الدواسر بالنيابة الدكتور أحمد بن سعيد العلم وعدد من مسؤولي الجهات الرسمية والأهلية بالمحافظة ، الذي منحته اياه المنظمة الكشفية العربية أول شهر سبتمبر الحالي خلال انعقاد المؤتمر الكشفي العربي الـ 29 في شرم الشيخ.وجاء منحه تلك القلادة التي تعد أعلى مراحل التكريم الكشفي العربي لما كان له من دور بارز في المؤتمرات الكشفية العربية من حيث تقديم البحوث ،التي لها أثر في خدم الحركة الكشفية العربية والنهوض بها ، و دور استثنائي في اللجان الكشفية والمشاركات الدولية.وكان الدوسري قد حصل على العديد من الأوسمة الكشفية من أبرزها وسام الخدمة العامة عام 1994، ووسام تأسيس رابطة الرواد عام 1999، ونوط التميز في العلاقات والإعلام عام 2007، ووسام الصداقة الأمريكي عام 2004، ووسام القيادة الفضي عام 2008 ، وقلادة دول مجلس التعاون الخليجي عام 2009 ، ووسام الهدهد للتميز عام 2013 ، ونوط الحج من وزارة الداخلية عام 2015.وسبق وأن منحت القلادة لعدد من الشخصيات الكشفية السعودية منذ إقرارها في المؤتمر الكشفي العربي السابع الذي استضافته ليبيا عام 1966م ، وهم: عبدالرحمن التونسي، وعباس حداوي، والدكتور عبدالله نصيف، وحسين جوادي، ويوسف الجمعان، والدكتور محمد الرشيد ، وسعد الصفيان ، والدكتور خالد السليمان ، والدكتور عبدالله الفهد، والدكتور مقرن المقرن ، ومحمد الوهيبي.// انتهى //12:36ت م0028