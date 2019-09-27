الرباط 28 محرم 1441 هـ الموافق 27 سبتمبر 2019 م واساولت الصحف المغربية الصادرة اليوم اهتمامها بأعمال الاجتماع الوزاري العاشر للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب الذي انعقد في نيويورك على هامش الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة،برئاسة المغرب وهولندا، ودعا إلى ضرورة الحفاظ على التزام دولي قوي بمكافحة آفة الإرهاب التي لا تزال تهدد السلام والاستقرار والتنمية في العالم.وواصلت الصحف اهتمامها بالأوضاع بمنطقة الخليج في ظل السلوكات العدوانية لإيران، وتطرقت إلى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز من وزير الدفاع الأمريكي مارك اسبر، الذي بحثا خلاله الترتيبات الجارية لإرسال قوات أمريكية ذات طبيعة دفاعية إلى المملكة بعد الهجوم السافر الذي تعرضت له منشآت نفطية تابعة لشركة أرامكو.وتناقلت الصحف إعلان وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير أن المملكة تتشاور مع أصدقائها وحلفائها، بشأن الخطوات المقبلة التي ستتخذها بعد هجوم الرابع عشر من سبتمبر، لكنها لا تزال تنتظر نتائج التحقيقات.من جهة أخرى اهتمت الصحف بالزيارة التي قام بها رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي للمملكة العربية السعودية وسط مؤشرات على عزم بغداد القيام بمبادرات لخفض التوتر المتصاعد في منطقة الخليج.أووربيًا، تابعت الصحف المواجهة المستمرة بين رئيس الوزراء البريطاني والنواب البريطانيين على خلفية قراره بوقف عمل البرلمان إلى حين موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.// انتهى //12:36ت م0029