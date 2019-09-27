القاهرة 28 محرم 1441 هـ الموافق 27 سبتمبر 2019 م واسأكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أنه "لا داعي للقلق" من الدعوات إلى التظاهر ضده التي دعت لها جماعات إرهابية وتخريبية.وقال السيسي في تصريحات تلفزيونية عقب عودته من المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك إنه لا يمكن خداع الشعب المصري ولا داع للقلق، مشيرًا إلى أن المصريين أصبحوا أكثر وعيًا وأن مصر قوية بالمصريين.وأضاف أنه لا يمكن تزييف الواقع، مشيرًا إلى أن الإعلام عليه دور كبير في توعية المصريين والتصدي للشائعات والأكاذيب.// انتهى //12:49ت م0030