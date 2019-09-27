لندن 28 محرم 1441 هـ الموافق 27 سبتمبر 2019 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بالمواقف والخلافات السياسية الحادة بين رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وأعضاء البرلمان من حزبه وأحزاب المعارضة حول ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وذلك بعد استئناف البرلمان عمله عقب قرار المحكمة العليا ببطلان قرار رئيس الوزراء إيقاف عمله لعدة أسابيع.وأبرزت الصحف خسارة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تصويتا آخر في البرلمان بشأن طلب حكومي لتعطيل البرلمان ثلاثة أيام للسماح لحزبه المحافظ بعقد مؤتمره السنوي، الذي يمكن أن يؤثر على موعد عقد المؤتمر في مدينة مانشستر، بأغلبية 306 أصوات مقابل 289 صوتًا.ونقلت الصحف عن رئيس مجلس العموم البريطاني جون بيركو قوله: إن القواعد التنظيمية القائمة لا تسمح بإجراء انتخابات عامة قبل الموعد المقرر لانسحاب البلاد من الاتحاد الأوروبي في نهاية أكتوبر المقبل.وأشارت إلى اعتزام الولايات المتحدة إرسال أربعة أنظمة رادار، وبطارية لأنظمة باتريوت للدفاع الجوي وقوات قوامها نحو 200 جندي إلى منطقة الخليج العربي وفق التعاون بين البلدين.// انتهى //12:54ت م0031