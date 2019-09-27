تونس 28 محرم 1441 هـ الموافق 27 سبتمبر 2019 م واسقبضت وحدات من الحرس التونسي على 69 مهاجرًا، من جنسيات مختلفة بمحافظات المهدية وصفاقس والمنستير.وأفادت وزارة الداخلية التونسية في بيانين منفصلين اليوم، أن عناصرها قبضت على المهاجرين في عمليات متفرقة، أثنا توجههم وهم إلى الأراضي الأوروبية، وصادرت منهم ثلاث مراكب بحرية وشاحنة.وأضافت أن وحدات مختصة من الحرس التونسي قبضت على عنصرين إرهابيين بمحافظتي منوبة و أريانة بضواحي العاصمة تونس، أحدهما متورط في قضية ذات صبغة إرهابية.// انتهى //13:05ت م0034