طرابلس 28 محرم 1441 هـ الموافق 27 سبتمبر 2019 م واسالتقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج بمقر البعثة الليبية لدى الأمم المتحدة في نيويورك نائب مساعد الرئيس الأمريكي وكبير مديري الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فيكتوريا كوتس.وتناول اللقاء بحث مستجدات الأوضاع في ليبيا، وتعزيز آفاق التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الطاقة والنفط وآليات تفعيل الاتفاقيات المشتركة.// انتهى //13:12ت م0035