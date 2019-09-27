ولينغتون 28 محرم 1441 هـ الموافق 27 سبتمبر 2019 م واسأقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى نيوزيلندا عبدالرحمن بن عبدالعزيز السحيباني حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الـ89 ، حضره عدد من برلمانيين ورؤساء البعثات الدبلوماسية، وكبار المسؤولين والشخصيات السياسية، وممثلي الجامعات، والجمعيات الإسلامية وجمع من المواطنين والمبتعثين.ورفع السفير السحيباني بهذه المناسبة التهاني والتبريكات باسمه و باسم منسوبي السفارة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - والشعب السعودي الكريم بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة.‏// انتهى //13:13ت م0036