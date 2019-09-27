طرابلس 28 محرم 1441 هـ الموافق 27 سبتمبر 2019 م واسالتقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج بمقر البعثة الليبية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللأجئين فيليبو غراندي.وتناول اللقاء علاقات التعاون بين حكومة الوفاق الوطني الليبية والمفوضية، واستعرضا جهود الحكومة الليبية في توفير المساعدات الإنسانية للمقيمين بمراكز الإيواء.// انتهى //13:45ت م0038