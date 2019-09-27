سياسي / رئيس المجلس الرئاسي الليبي يلتقي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللأجئين
الجمعة 1441/1/28 هـ الموافق 2019/09/27 م واس
طرابلس 28 محرم 1441 هـ الموافق 27 سبتمبر 2019 م واس
التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج بمقر البعثة الليبية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللأجئين فيليبو غراندي.
وتناول اللقاء علاقات التعاون بين حكومة الوفاق الوطني الليبية والمفوضية، واستعرضا جهود الحكومة الليبية في توفير المساعدات الإنسانية للمقيمين بمراكز الإيواء.
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13:45ت م
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