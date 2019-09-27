أبها 28 محرم 1441 هـ الموافق 27 سبتمبر 2019 م واساحتفت بلدية الحازمي في محافظة بيشة ومراكزها أمس, بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 الذي يحمل شعار "همة حتى القمة", بحضور محافظ بيشة محمد بن سعيد بن سبرة, وعدد من المسؤولين والأهالي والقيادات الأمنية والإدارية في محافظة بيشة.واشتمل الاحتفاء على قصائد وأوبريت وطني, ومشاركة عدد من الشعراء والفرق الشعبية التي قدمت لوحات منوعة من الفلكلور الشعبي.ورفع محافظ بيشة في كلمته خلال الاحتفاء التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، وللشعب النبيل، بمناسبة اليوم الوطني 89, داعيًا الله أن يحفظ الله بلاد الحرمين، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان.من جهته ألقى رئيس مركز الحازمي سعيد بن ضمك الشهراني كلمة بين خلالها أن اليوم الوطني مناسبة تتكرر لتجديد الولاء والحب للقيادة التي صنعت وطنًا وضع مكانته بين دول العالم المتقدم, وأصبح بين الدول التي تسهم في الأعمال الإنسانية في مختلف بقاع الأرض.وأشار الشهراني إلى أن مناسبة اليوم الوطني فرصة لتجدد غرس الولاء لهذا البلد في نفوس الأبناء والتأكيد على عدم الانجراف خلف تيارات هدامة تسعى لنشر الفوضى وإعاقة قطار التنمية في مختلف المجالات، سائلاً الله تعالى أن يحفظ هذه البلاد من كل مكروه وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان.بدوره لفت رئيس بلدية المركز المهندس إبراهيم القرني الانتباه إلى أنه جرى إنشاء جادة للفن بطول 89 متراً خاصة لليوم الوطني و20 موقعاً للأسر المنتجة, حيث جرى توزيعها من قبل بنك التنمية ببيشة.// انتهى //14:25ت م0040