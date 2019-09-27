الرياض 28 محرم 1441 هـ الموافق 27 سبتمبر 2019 م واساختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول, حملته الطبية التطوعية للوقاية من العمى والأمراض المسببة له في دولة أريتريا.وأوضح المركز أنه كُشف على أكثر من 5,240 حالة من الحالات التي حضرت إلى مستشفى كرن العام، وقد حضروا من مدينة كرن وما حولها وأغلبهم يعانون من ضعف أو خلل في الإبصار، كما أجريت 414 عملية لإزالة الماء الأبيض و الماء الأزرق و الظفرة وعلاج انسداد القناة الدمعية وغيرها، وصرف ما يقارب 1,244 نظارة طبية والأدوية المناسبة للمرضى المحتاجين.و بلغ إجمالي الحالات التي كشف عليها وفحصها في مدينة مصوع 4,518 حالة، وعدد العمليات الجراحية 426 عملية، وتم توزيع 1,240 نظارة طبية، ليبلغ إجمالي من كشف عليهم في هذه الحملة المخصصة لدولة أرتيريا 9,758 حالة، وأجريت 840 عملية، وصرف ما يقارب 2,484 نظارة طبية.تأتي الحملة ضمن سلسلة حملات طبية تطوعية يقوم بها المركز لعلاج المرضى من الفئات الأكثر احتياجًا ببلدان عديدة حول العالم وبتوجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.// انتهى //14:26ت م0041