الرياض 28 محرم 1441 هـ الموافق 27 سبتمبر 2019 م واسينفذ معهد إعداد القادة بالهيئة العامة للرياضة دورة برنامج "محترف" لإداريي أندية المنطقة الشرقية للفئات السنية خلال الفترة من 30 سبتمبر الجاري حتى 2 أكتوبر المقبل، بمشاركة 35 إدارياً وبحضور المدير السابق للفريق الأول بنادي اندرلخت البلجيكي، البلجيكي GUNTER WILLY وذلك ضمن المرحلة الثانية للبرنامج التي سيتبعها مرحلتين في المنطقتين الغربية والوسطى .وتبدأ أعمال الدورة في يومها الأول بمحاضرة للدكتور طارق الجهني المختص في تطوير الذات، يعقبها محاضره للاعب الدولي السابق وإداري منتخب الشباب عمر الغامدي تعنى بإدارة اللاعبين، ومن ثم محاضرة أخرى يقدمها الحكم الدولي السابق مرعي العواجي في الإدارة والقانون .بينما سيشهد اليوم الثاني من الدورة، إلقاء رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم نعيم البكر محاضرة تختص بشرح اللوائح وأنظمة المسابقات، كما تقرر أن يلقي رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي لكرة القدم تركي السلطان محاضرة عن علاقة الجهاز الإداري باللاعبين، يتبعها محاضرة لعبدالعزيز النفيسة عن التغذية .وتختتم الدورة في يومها الثالث بمحاضرة عن المنشطات يلقيها محمد البهلال ومحاضرة عن علاقة الجهاز الإداري بالجهاز الطبي للدكتور ماهر الفرحان.يذكر أن برنامج محترف يهدف لتعليم وتمكين اللاعبين والإداريين بالمهارات والمعارف الرياضية اللازمة .// انتهى //15:18ت م0047