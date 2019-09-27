صامطة 28 محرم 1441 هـ الموافق 27 سبتمبر 2019 م واسشارك القسم النسائي بجمعية البر الخيرية بمحافظة صامطة مساء أمس ، أبنائه الأيتام فرحتهم بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة ، بالتعاون مع فريق "بصمتنا سعادة" التطوعي التابع للجمعية.وأكدت رئيسة القسم النسائي في مركز التنمية الاجتماعية بجازان عبير بنت حسن المحسن خلال الحفل اعتزاز الجميع بمناسبة اليوم الوطني لتأسيس البلاد على يد الملك المؤسس عبدالعزيز - رحمه الله - لتأسيس الدولة وتوحيد شتاتها تحت راية التوحيد.وشاركت 40 متطوعة في تنظيم احتفال الأيتام ، حيث تضمن العديد من الأناشيد الوطنية والأهازيج الشعبية بمشاركة الأيتام الذين عبروا عن سعادتهم وحبهم للوطن الغالي.// انتهى //15:20ت م0049