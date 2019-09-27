الزلفي 28 محرم 1441 هـ الموافق 27 سبتمبر 2019 م واسشارك مكتب رابطة رواد الكشافة بمحافظة الزلفي في حفل أهالي المحافظة الذي أُقيم بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانون للمملكة ، يوم الأربعاء الماضي, بحضور محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي، ومديري ورؤساء الجهات الحكومية المدنية والعسكرية والجهات الأهلية، في مجمع الصالات الرياضية.وجاءت مشاركة المكتب من خلال المعرض الذي أقيم بالمناسبة حيث عرضت العديد من اللوحات والصور عن تاريخ الحركة الكشفية بالمحافظة، وعن دورها في تفعيل المشروع الكشفي لنظافة البيئة وحمايتها، والمشروع الكشفي "أنا الوطن" وبعض المبادرات الإنسانية، ومشاركتها في مختلف المناسبات الوطنية المحلية، وتمثيلها مع وفد رابطة رواد الحركة الكشفية بالمملكة في بعض المشاركات الخارجية خليجياً وإقليمياً وعالمياً.وأوضح مدير المكتب فهد بن سليمان الفهيد، أن تلك المشاركة في معرض "همّة حتى القمّة" الذي أقيم بتلك المناسبة الوطنية جاءت لإبراز الجانب التاريخي والكشفي الخدمي التطوعي لكشافة المحافظة.// انتهى //15:21ت م0050