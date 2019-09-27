نجران 28 محرم 1441 هـ الموافق 27 سبتمبر 2019 م واساحتفت جمعية الأمير مشعل بن عبدالله لذوي الإعاقة بنجران "شمعة أمل" أمس ، باليوم الوطني الـ89 للمملكة, بحضور أعضاء الجمعية ، وذلك بمقر الجمعية بحي الأمير مشعل.واشتملت الفعاليات التي شارك بها عدد من الأطفال ذوي الإعاقة متوشحين باللون الأخضر وحاملين لأعلام الوطن وشعاراته وهم يرددون الأناشيد الوطنية ، فقرات مسرحية ، وأناشيد وطنية ، وركن للرسوم التشكيلية الوطنية ، وألعاب ترفيهية ، ومسابقات ثقافية ، ودورات تدريبية مجانية لفئة الكفيفات والصم والبكم لتدريبهن وتأهيلهن لسوق العمل ، كم تضمنت عرضاً مرئياَ لزيارات الجمعية لعدد من مدارس المنطقة في إطار شراكتها المجتمعية، وتوزيع الهدايا على الأطفال المشاركين في الاحتفال.// انتهى //15:23ت م0051