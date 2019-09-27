اليوم الوطني / جمعية "شمعة أمل" لذوي الإعاقة تحتفي باليوم الوطني الـ89
الجمعة 1441/1/28 هـ الموافق 2019/09/27 م واس
نجران 28 محرم 1441 هـ الموافق 27 سبتمبر 2019 م واس
احتفت جمعية الأمير مشعل بن عبدالله لذوي الإعاقة بنجران "شمعة أمل" أمس ، باليوم الوطني الـ89 للمملكة, بحضور أعضاء الجمعية ، وذلك بمقر الجمعية بحي الأمير مشعل.
واشتملت الفعاليات التي شارك بها عدد من الأطفال ذوي الإعاقة متوشحين باللون الأخضر وحاملين لأعلام الوطن وشعاراته وهم يرددون الأناشيد الوطنية ، فقرات مسرحية ، وأناشيد وطنية ، وركن للرسوم التشكيلية الوطنية ، وألعاب ترفيهية ، ومسابقات ثقافية ، ودورات تدريبية مجانية لفئة الكفيفات والصم والبكم لتدريبهن وتأهيلهن لسوق العمل ، كم تضمنت عرضاً مرئياَ لزيارات الجمعية لعدد من مدارس المنطقة في إطار شراكتها المجتمعية، وتوزيع الهدايا على الأطفال المشاركين في الاحتفال.
// انتهى //
15:23ت م
0051