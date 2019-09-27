الدمام 28 محرم 1441 هـ الموافق 27 سبتمبر 2019 م واسعقدت لجنة المقاولات بغرفة الشرقية أمس الأول اجتماعاً برئاسة عضو مجلس الإدارة حمد بن حمود الحماد، وذلك بمقر الغرفة الرئيس بالدمام.وجرى خلال الاجتماع بحث الاستعدادات لمنتدى المقاولات 2019 التي تعتزم الغرفة عقده خلال شهر ديسمبر المقبل.وأوضح الحماد أنه جرى استعراض آخر التجهيزات للاستعداد لعقد المنتدى، مشيراً إلى عدد من التفاصيل التي ناقشها الاجتماع تحضيراً للمنتدى.ولفت الانتباه إلى ان الاجتماع بحث كذلك على هامشه أبرز التحديات والمعوقات التي يعاني منها مستثمرو القطاع بهدف مناقشتها استعداداً لطرحها على المسؤولين والمختصين ضمن برامج اللجنة وخطتها.// انتهى //15:24ت م0052