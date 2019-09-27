فيفاء 28 محرم 1441 هـ الموافق 27 سبتمبر 2019 م واساحتفت محافظة فيفاء أمس ، بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة ، بحضور المحافظ سفر بن سعد الشهراني ، وذلك بالساحة الشعبية على طريق 8 بالمحافظة.ودشن الشهراني معرض الجهات الحكومية والأهلية المشاركة في احتفالية مناسبة اليوم الوطني الـ 89 ، مطلعًا على أجنحة المعرض ومنها جناح الفن التشكيلي الذي ضمّ أعمالًا فنية وطنية ، وكذلك جناح المرسم الحر المخصص للأطفال ، فيما تجول بمعرض الأسر المنتجة.وأكد محافظ فيفاء خلال الحفل أن اليوم الوطني يحمل مناسبة عظيمة لتأسيس الدولة ، وانطلاقتها نحو البناء والتنمية والتطور والازدهار ، رافعًا التهنئة للقيادة الرشيدة وأبناء الوطن كافة.كما شهد الحفل تكريم أبناء وذوي الشهداء وتكريم الفائزين في المسابقة الثقافية التي نظمها المعهد العلمي بفيفاء ، وتكريم الفائزين في المسابقات المصاحبة لاحتفال اليوم الوطني ، فيما تضمن الحفل قصائد شعرية وطنية وأوبريت فني بمشاركة فرقة فيفاء للفنون الشعبية.// انتهى //15:24ت م0053