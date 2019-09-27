تبوك 28 محرم 1441 هـ الموافق 27 سبتمبر 2019 م واسنظمت إدارة الدفاع المدني بمحافظة ضباء أمس، ندوة تعريفية بعنوان "مختصي السلامة بالمنشآت التعليمية مهام وواجبات"، ضمن فعاليات حملة السلامة "وعيكم .. نجاة" التي تنظمها الإدارة العامة للسلامة بمديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك بالتعاون مع إدارات الدفاع المدني بمحافظات ومراكز المنطقة.واستهدفت الندوة مسؤولي السلامة بالمنشآت التعليمية، اشتملت على شرح عن أنظمة السلامة بالمنشآت ومهام وواجبات مسؤولي السلامة، وكيفية إعداد خطط الطوارئ والإخلاء للمنشآت، ووُزّعت نسخ من لائحة المختصّ بأعمال السلامة على الحضور.// انتهى //15:27ت م0055