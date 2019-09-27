بريدة 28 محرم 1441 هـ الموافق 27 سبتمبر 2019 م واسيشهد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , رئيس مجلس أمناء مؤسسة فيصل بن مشعل المجتمعية "مجتمعي" ، غداً, ختام أعمال أول هاكاثون دولي متخصص في التقنيات الزراعية, والمقام بمركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة, بتنظيم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ممثلة في برنامج بادر لحاضنات ومسرعات التقنية بالشراكة مع مؤسسة الأمير فيصل بن مشعل المجتمعية "مجتمعي", بهدف تطوير الحلول التقنية والأفكار المبتكرة والتي تساهم في مواجهة التحديات والمشكلات المتزايدة في القطاع الزراعي.ويكرم سموه خلال الحفل المقام الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في الهاكاثون, بالإضافة إلى اطلاع سموه على خطوات البرامج المكثفة والتي تسعى إلى انتقال الأفكار من الفكرة إلى التدريب والمتابعة والإرشاد وورش العمل والتوجيه المتواصل.الجدير بالذكر أن هاكاثون القصيم الدولي يقدم وطوال ثلاثة أيام العديد من المحاور نحو إيجاد جيل جديد من أصحاب المشاريع المبتكرة في القطاع الزراعي, وبحث رفع كفاءة القطاع الواعد بما يتوائم مع رؤية المملكة2030, بالإضافة إلى التركيز على دور الذكاء الصناعي في تعزيز التقدم على صعيد القطاع الزراعي وتعزيز كفاءة انتاجه مع الاعتماد على التقنيات التي من شأنها المساهمة في تحسين المحاصيل ومكافحة الآفات وزيادة الأرباح وترشيد استهلاك المياه والتغلب على التحديات البيئية.// انتهى //15:42ت م0056