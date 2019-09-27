اليوم الوطني / جمعية إصرار بعرعر تقيم فعالية بمناسبة اليوم الوطني89
الجمعة 1441/1/28 هـ الموافق 2019/09/27 م واس
عرعر 28 محرم 1441 هـ الموافق 27 سبتمبر 2019 م واس
أقامت جمعية إصرار لرعاية ذوي الإعاقة بعرعر أمس, فعالية خاصة لذوي الإعاقة وذويهم بمناسبة اليوم الوطني الـ 89، بالتعاون مع فريق نحو القمة التطوعي, وذلك في مركز التأهيل الشامل بعرعر.
واشتملت الفعالية على قصائد شعرية، ومشاركات وطنية من ذوي الإعاقة، ومسابقات ترفيهية وتوزيع الهدايا.
وفي الختام كرّم رئيس مجلس إدارة جمعية إصرار المتعاونين والداعمين للفعالية.
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15:42ت م
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