عرعر 28 محرم 1441 هـ الموافق 27 سبتمبر 2019 م واسأقامت جمعية إصرار لرعاية ذوي الإعاقة بعرعر أمس, فعالية خاصة لذوي الإعاقة وذويهم بمناسبة اليوم الوطني الـ 89، بالتعاون مع فريق نحو القمة التطوعي, وذلك في مركز التأهيل الشامل بعرعر.واشتملت الفعالية على قصائد شعرية، ومشاركات وطنية من ذوي الإعاقة، ومسابقات ترفيهية وتوزيع الهدايا.وفي الختام كرّم رئيس مجلس إدارة جمعية إصرار المتعاونين والداعمين للفعالية.// انتهى //15:42ت م0058