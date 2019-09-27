وارسو 28 محرم 1441 هـ الموافق 27 سبتمبر 2019 م واسأقامت سفارة المملكة لدى جمهورية بولندا احتفالاً بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة، بحضور ضيف الشرف وكيل وزارة الخارجية البولندي لشؤون الأمن والسياسة الأمريكية والأسيوية والأفريقية والسياسة الشرق أوسطية ماتشي لانغ ، وعدد من المواطنين والطلبة المبتعثين ومن المسؤولين البولنديين، ورؤساء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والإقليمية المعتمدين لدى جمهورية بولندا ، وعدد من الصحفيين والإعلاميين, إضافة إلى أعضاء السفارة ومنسوبيها, وذلك بالعاصمة وارسو .ورفع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بولندا محمد بن حسين مدني، باسمه وباسم أعضاء السفارة التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة.// انتهى //16:34ت م0073