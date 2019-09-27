عام / الديوان الملكي : وفاة والدة صاحبة السمو الأميرة فاطمة بنت مساعد بن عبدالرحمن آل سعود
الجمعة 1441/1/28 هـ الموافق 2019/09/27 م واس
جدة 28 محرم 1441هـ الموافق 27 سبتمبر 2019م واس
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :
" بيان من الديوان الملكي "
انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحبة السمو الأميرة / فاطمة بنت مساعد بن عبدالرحمن آل سعود ، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ السبت الموافق 29 / 1 / 1441هـ ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.
// انتهى //
16:39ت م
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