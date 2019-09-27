أملج 28 محرم 1441 هـ الموافق 27 سبتمبر 2019 م واساحتفل مركز الشبحة التابع لمحافظة أملج أمس, باليوم الوطني الـ 89 للمملكة, بحضور محافظ أملج زياد عبدالمحسن البازعي, ورئيس محافظة أملج المهندس ناجي رمضان غبان, ورئيس بلدية الشبحة المهندس أحمد عبيدالله البلوي, ومدير مرور المحافظة الملازم أول محمد سليمان الجهني, ورئيس مركز الشبحة محمد صميط الرفاعي, وذلك بحديقة الاحتفالات العامة بمركز الشبحة.وبدء الحفل الخطابي الذي نظمته لجنة التنمية السياحية الفرعية بالشبحة بالتعاون مع بلدية الشبحة ، بتلاوة آيات من القرآن الكريم، تلاها كلمة رئيس مركز الشبحة محمد الرفاعي, ثم ألقيت قصيدة وطنية.وبدأت فعاليات الاحتفال ، بمسيرة وطنية انطلقت من وسط مركز الشبحة بمشاركة الإدارات الحكومية والهجن الأصيلة رافعين الأعلام الوطنية وصورة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو لي عهده الأمين - حفظهما الله - ومرددين الأهازيج الوطنية.عقب ذلك, توالت فقرات الحفل التي اشتملت على فقرة "ملوك المملكة", وعدداً من الفقرة الشعبية, وأوبريتاً وطنياً.واختتمت فقرات الحفل بمشاركة فرقة الشبحة التراثية التي أدت العديد من الألوان الشعبية التي تشتهر بها الشبحة شارك فيها الحضور وسط فرحة وسرور بهذه المناسبة الوطنية الكبيرة.// انتهى //16:51ت م0077