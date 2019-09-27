الدوادمي 28 محرم 1441 هـ الموافق 27 سبتمبر 2019 م واسأقامت إدارة تعليم بالدوادمي أمس, احتفالاً بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانون، بحضور محافظ الدوادمي المكلف عبدالله بن مترك العجالين, ومدير التعليم عبدالله بن حمد السبيعي, ومديري الإدارات الحكومية بالمحافظة والقيادات التربوية, وذلك على مسرح الإدارة.وبدأ الحفل المعد بهذه المناسبة بالسلام الوطني, ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم.بعدها ألقى مدير التعليم كلمة تحدث من خلالها عن أهمية الوطن، واستعرض منجزات الإدارة لليوم الوطني، شاكرا جهود منسوبي ومنسوبات التعليم في مثل هذه المناسبات، ثم شاهد الحضور أوبريت "وطن الشموخ" من تنفيذ الإدارة، كما قُدم عدد من العروض الطلابية.وفي ختام الاحتفال كرّم محافظ الدوادمي ومدير التعليم اللجان والأفراد المشاركين والداعمين لفعاليات اليوم الوطني، ثم توجه الجميع للمعرض الفني المصاحب للاحتفال الذي اشتمل على العديد من اللوحات والأعمال الفنية والتي شاركت فيها مدارس البنين والبنات على مستوى المحافظة بمناسبة اليوم الوطني.// انتهى //16:52ت م0078