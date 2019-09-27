جدة 28 محرم 1441هـ الموافق 27 سبتمبر 2019م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية في وفاة فخامة السيد جاك شيراك رئيس الجمهورية الفرنسية الأسبق.وقال الملك المفدى: " تلقينا نبأ وفاة السيد جاك شيراك رئيس الجمهورية الفرنسية الأسبق ، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن أحر التعازي ، وأصدق المواساة ، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه ".// انتهى //17:06ت م0080