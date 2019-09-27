جدة 28 محرم 1441هـ الموافق 27 سبتمبر 2019م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية في وفاة فخامة السيد جاك شيراك رئيس الجمهورية الفرنسية الأسبق.وقال سمو ولي العهد: " تلقيت نبأ وفاة فخامة السيد جاك شيراك رئيس الجمهورية الفرنسية الأسبق، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة ، راجياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء".// انتهى //17:07ت م0081