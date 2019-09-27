الرياض 28 محرم 1441 هـ الموافق 27 سبتمبر 2019 م واسوقعت شركة نيوم والخطوط الجوية العربية السعودية، الناقل الوطني، مذكرة تفاهم تهدف لزيادة التعاون الاستراتيجي بين الجهتين، التي ستتناول التعاون لترويج نيوم عالميًا عبر مختلف قنوات التسويق، والسعي المستمر لإيجاد المزيد من الفرص لترويج لها كوجهة سياحية عالمية .واتفق الطرفان على أن تقوم عطلات السعودية بتطوير المنتجات والبرامج والباقات للزوار؛ فعطلات السعودية، تحت مظلة "السعودية"، تقدم برامجًا وحلولًا متكاملة ومرنة للمسافرين بمختلف شرائحهم معتمدة على نطاق التغطية العالمية التي تحظى بها السعودية التي تشمل أربعًا وتسعين وجهة.وتأتي هذه المذكرة استكمالاً للتعاون القائم بين الجهتين حيث أصبحت "الخطوط السعودية" منذ شهر يونيو أول ناقل تجاري يسير رحلات منتظمة إلى مطار خليج نيوم، الذي تم تطويره إلى مطار تجاري خلال نفس الشهر.وتسعى نيوم أن تكون أبرز الوجهات العالمية لجذب المستثمرين والساكنين سواء من خلال توفير بيئة مستدامة بأعلى معايير جودة الحياة.وتهدف نيوم لاستقطاب مليون ساكن وخمسة ملايين سائح بحلول عام 2030.وللخطوط السعودية دور أساسي ومهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠ كونها الناقل الوطني وسفيرًا للوطن في شتى أنحاء العالم؛ وستسهم في دعم السياحة الداخلية كونها من القطاعات الاقتصادية الحيوية والمهمة التي ستزيد من تنوع مصادر الدخل في المملكة وزيادة فرص العمل والاستثمار لأبنائها وبناتها.// انتهى //17:15ت م0082