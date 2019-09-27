حفر الباطن 28 محرم 1441 هـ الموافق 27 سبتمبر 2019 م واسأقامت جمعية رعاية الأيتام بمحافظة حفر الباطن " تراؤف" حفلاً بمناسبة باليوم الوطني الـ 89 للمملكة ، وذلك في مقر الجمعية بحي الخالدية ومركز رعاية اليتيمات بحي البلدية.وبدئ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم ، ثم قدم عرضاً مرئياً يحكي نجاحات الوطن ، تلاها قصيدة وطنية ألقاها أحد الطلاب.بعد ذلك ألقى مدير عام الجمعية يوسف بن ناصر الجوعي كلمة ثمّن من خلالها دور المملكة ورعايتها ودعمها غير المحدود للبرامج والأنشطة الاجتماعية، ومشاريع الخير وكافة أوجه البر , حاثاً منسوبي الجمعية وأبناءه الطلاب والطالبات على تقديم الغالي والنفيس لخدمة هذا البلد والمحافظة عليه, ثم جرى عرض مسرحية وطنية من تمثيل أبناء الجمعية, وأوبريتاً وطنياً.واختتم الحفل بتكريم أبناء وبنات شهداء الواجب تقديراً لما قدمه ذويهم من تضحية وفداء للوطن وإسهام في تنميته، وذلك تأسيا بما تقدمه الحكومة الرشيدة التي تضع نصب أعينها الاهتمام بأبناء شهداء الواجب الذين يلقون الدعم تقديرا لجهود آبائهم.ويأتي هذا الاحتفال ضمن أهداف الجمعية في تنشئة الأبناء على حب الوطن والحفاظ على مقدراته والسعي في بنائه وتنمية شعورهم الوطني بانتمائهم لهذه الأرض الغالية.// انتهى //17:18ت م0084