نواكشوط 28 محرم 1441 هـ الموافق 27 سبتمبر 2019 م واسقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية الدكتور هزاع بن زبن المطيري, برفقة وزير الصحة الموريتاني الدكتور نذير حامد أمس, بزيارة تفقدية للمركز الوطني لأمراض القلب في العاصمة نواكشوط، لمتابعة سير الحملة الطبية التطوعية لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالمشاركة مع الهيئة العالمية للإغاثة والرعاية والتنمية لجراحة القلب المفتوح والقسطرة لمرضى القلب البالغين، من ذوي الدخل المحدود والذين لا يستطيعون تحمل تكاليف العلاج.واطّلع السفير الدكتور هزاع المطيري على أعمال الحملة الطبية، وما حققته من نتائج مميزة في عمليات القسطرة وجراحات القلب المفتوح، التي تجاوزت حاجز 75 عملية قسطرة تداخلية و15 جراحة قلب مفتوح حتى خامس أيام الحملة، أسهمت بمعالجة العديد من الحالات الصعبة والمعقّدة.من جهته أعرب وزير الصحة الموريتاني الدكتور نذير حامد عن شكره وامتنانه لحكومة المملكة ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -, مشيرًا للأثر الإيجابي والفاعل الذي تركته الحملة في حياة المرضى.// انتهى //17:19ت م0085