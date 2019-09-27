تبوك 28 محرم 1441 هـ الموافق 27 سبتمبر 2019 م واستنظم الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة تبوك بالتعاون مع هيئة "منشآت" غداً, دورة تدريبية بعنوان "كيفية التقديم على المنافسات والمشتريات الحكومية", وذلك بمقر الغرفة بمدينة تبوك.وأوضحت الغرفة بأنه سيتم من خلال الدورة تقديم عدد من المحاور منها التعريف بأهمية دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تحقيق رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى تقديم شرح عن آلية الخطوات الصحيحة والواجب اتباعها حين التقدم من الراغبين على المنافسات والمشتريات الحكومية.ووجهت غرفة تبوك الدعوة لرواد ورائدات الأعمال وملاك المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمهتمين بهذا الشأن بمنطقة تبوك ، لحضور هذه الدورة والاستفادة من المفاهيم والتعريفات التي ستطرح من خلالها، التي سيقدمها عدد من المختصين بهيئة "منشآت".// انتهى //17:24ت م0086