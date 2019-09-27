الرياض 28 محرم 1441 هـ الموافق 27 سبتمبر 2019 م واستشهد الصالة الرياضية بمدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز، غداً السبت، إقامة مباراة سوبر كرة السلة السعودية على كأس الهيئة العامة للرياضة في تمام السابعة مساءً، التي ستجمع فريقي أحد والفتح، بحضور رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالرحمن بن عبدالعزيز المسعد وأعضاء مجلس الإدارة.وينتظر أن يظهر اللقاء بصورة قوية ومتكافئة لتقارب المستوى الفني للفريقين، إضافة إلى الحضور الجماهيري.وكان الاتحاد السعودي لكرة السلة قد أكمل الاستعدادات للقاء مع مكتب هيئة الرياضة في المدينة، إلى جانب رصده مكافأة للفائز, إضافة إلى كأس البطولة والميداليات الذهبية.من جهته أوضح المدير التنفيذي للاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالإله الشعيل، أن هذا اللقاء يمثل السوبرالثاني الذي ينظمه اتحاد السلة بين بطل الدوري والكأس، متمنياً أن تظهر المباراة بصورة قوية تعكس المستوى الحقيقي لكرة السلة السعودية.وأشار الشعيل إلى إسناد اللقاء لطاقم تحكيمي مكون من عادل سليس وأحمد الصالح ومازن الأسمري، متوقعاً حضوراً جماهيرياً كبيراً خاصةً وأن جماهير المدينة عرف عنها حبها وعشقها للعبة كرة السلة.// انتهى //17:49ت م0087