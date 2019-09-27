الرياض 28 محرم 1441 هـ الموافق 27 سبتمبر 2019 م واستختتم غداً منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم ، بثلاث مواجهات.ففي المواجهة الأولى يستضيف الفيصلي نظيره العدالة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، في لقاء سيشهد إثارة فنية نظير ما يتمتع به الفريقان من مستوى فني مميز، إضافة إلى التنافس على المركز الثاني، حيث يحتل الفيصلي المرتبة الثانية مؤقتاً برصيد ثمان نقاط، والعدالة ثالثاً بسبع نقاط.وعلى ملعب نادي الحزم بالرس يلاقي الحزم ضيفه ضمك، في لقاء لن يكون سهل عن الطرفين، فأصحاب الأرض يدخلون اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزهم في الجولة الماضية على بطل الموسم الماضي النصر بهدف دون رد، ويسعى لتحقيق الانتصار الثاني له في الدوري على حساب ضمك، في المقابل يأمل ضمك في العودة بنقاط المباراة والوصول للنقطة السابعة والتقدم أكثر في سلم الترتيب.وفي القصيم وعلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة يلتقي الرائد بالفيحاء، ويتطلع الرائد لتحقيق انتصاره الأولى، حيث يحتل المرتبة قبل الأخيرة بنطقة واحدة جاءت من تعادل وخسارتين، ولديه مواجهة مؤجلة أمام التعاون، في المقابل يسعى الفيحاء إلى استغلال ظروف مضيفه وتعويض خسارته في الجولة الماضية من أمام الوحدة وخطف نقاط المباراة للوصول للنقطة الثامنة.// انتهى //18:32ت م0089