بيروت 28 محرم 1441 هـ الموافق 27 سبتمبر 2019 م واسأغلق مؤشر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم، على تراجع بنسبة 0.10% أي ما يعادل 0.75 نقطة، ليقفل عند مستوى 793.80 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 31 ألفاً و790 سهماً، بقيمة 336 ألفاً و84 دولاراً أمريكية، نفّذت خلال 8 صفقات.كما انخفضت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة لتصل إلى 7 ملايين و839 ألف دولار أمريكي، مقارنة مع 7 ملايين و847 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //19:00ت م0092