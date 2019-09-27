ضمد 28 محرم 1441 هـ الموافق 27 سبتمبر 2019 م واساحتفى أهالي محافظة ضمد أمس ، بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة ، بحضور محافظ ضمد عبدالله بن خالد البراق، ورئيس مركز الشقيري سمير الغامدي ، حيث نظمت بلدية ضمد حفلًا بحديقة البلدية بالمحافظة.وتضمن الاحتفال العديد من العروض الفنية والقصائد الوطنية ، إلى جانب أوبريت وطني بمشاركة فرقة الفنون الشعبية ، التي قدمت ألوانًا فنية تفاعل معها الحضور ومع عروض الألعاب النارية ومسيرة الدراجات، وماراثون للمشي، ولوحات وطنية، ومنافسات رياضية، ومرسم حر، ومشاركة الجهات الحكومية والخاصة.ورسمت الفعاليات الفرحة والبهجة على محيا الأهالي واعتزازهم بالوطن الغالي ، سائلين الله أن يحفظ للوطن أمنه واستقراره وقيادته الرشيدة.// انتهى //19:00ت م0093