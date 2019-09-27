اليوم الوطني / محافظ الحُرّث يشارك منسوبي المستشفى العام في الاحتفاء باليوم الوطني
الجمعة 1441/1/28 هـ الموافق 2019/09/27 م واس
الحُرّث 28 محرم 1441 هـ الموافق 27 سبتمبر 2019 م واس
شارك محافظ الحُرّث إبراهيم بن يحيى الألمعي أمس، في فعاليات الاحتفاء بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة ، الذي نظمه مستشفى الحُرّث العام.
وافتتح الألمعي المعرض المصاحب مطلعًا على محتوياته من المجسمات والمطبوعات والصور الوطنية ، فيما قدم مدير المستشفى خالد الحارثي عرضًا عن إنجازات المستشفى خلال الأعوام الماضية ، والخِدْمات الصحية المقدمة للمرضى.
وشمل الحفل عرضًا فنيًّا وطنيًا ، وتكريم المتعاونين مع المستشفى.
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19:00ت م
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