الحُرّث 28 محرم 1441 هـ الموافق 27 سبتمبر 2019 م واسشارك محافظ الحُرّث إبراهيم بن يحيى الألمعي أمس، في فعاليات الاحتفاء بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة ، الذي نظمه مستشفى الحُرّث العام.وافتتح الألمعي المعرض المصاحب مطلعًا على محتوياته من المجسمات والمطبوعات والصور الوطنية ، فيما قدم مدير المستشفى خالد الحارثي عرضًا عن إنجازات المستشفى خلال الأعوام الماضية ، والخِدْمات الصحية المقدمة للمرضى.وشمل الحفل عرضًا فنيًّا وطنيًا ، وتكريم المتعاونين مع المستشفى.// انتهى //19:00ت م0094