نيويورك 28 محرم 1441 هـ الموافق 27 سبتمبر 2019 م واسافتتح سوق الأسهم الأمريكية تداولاته اليوم على ارتفاع، متأثراً بصعود الشركات المالية، لكن ستاندرد آند بورز 500 وناسداك.وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 96.14 نقطة بما يعادل 0.36 % ليفتح عند 26987.26 نقطة.وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 7.85 نقطة أو 0.26 % مسجلاً 2985.47 نقطة، فيما صعد المؤشر ناسداك المجمع 16.45 نقطة أو 0.20 % إلى 8047.11 نقطة.// انتهى //19:23ت م0101