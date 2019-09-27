الرياض 28 محرم 1441 هـ الموافق 27 سبتمبر 2019 م واستعادل المنتخب السعودي تحت 19 عامًا مع نظيره المصري بدون أهداف، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء أمس, على ملعب نادي الشمس، ضمن معسكر "الأخضر" الإعدادي بجمهورية مصر الإعدادي للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 19 عامًا 2020.يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 19 عامًا يأتي في المجموعة "السادسة" إلى جواره منتخبات أوزبكستان، والهند، وأفغانستان، ضمن التصفيات الآسيوية التي ستقام منافساتها في محافظة الخُبر مطلع نوفمبر المقبل.// انتهى //19:23ت م0102