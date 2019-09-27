بريدة 28 محرم 1441 هـ الموافق 27 سبتمبر 2019 م واساختتمت المدينة الطبية بجامعة القصيم، حملتها للتبرع بالدم أمس ، للجنود المرابطين في الحد الجنوبي، وذلك تزامنًا مع احتفالات الجامعة باليوم الوطني الـ ٨٩، التي أقيمت بمقر البهو الرئيس بالمدينة الجامعية.وبلغ عدد المتبرعين والمتبرعات بالحملة أكثر من 50 شخصاً ، كما جاءت هذه الحملة التي سبقها تجهيزات واستعدادات طيبة من قبل منسوبي المدينة الطبية، بتوجيه من معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود ، وبمتابعة من المدير التنفيذي الدكتور عبدالله الموسى، بهدف المساهمة بتحقيق الاكتفاء الذاتي من الدَّم وذلك لإيصالها لكافَّة المستشفيات على مستوى الوطن.// انتهى //19:49ت م0107